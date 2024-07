Salvador tem aproximadamente um ônibus queimado por mês em 2024

Prejuízo de cada ônibus custa, em média, R$ 850 mil - Foto: Redes Sociais

Salvador tem vivido uma dinâmica silencionsa, porém rotineira, e que afeta de imediato a vida da população soteropolitana: ônibus incendiados após operações policiais, principalmente em bairros periféricos.

Entre janeiro e julho de 2024, as ações criminosas retiraram de circulação seis veículos, prejudicando o serviço de tranporte público para a população das respectivas localidades onde os crimes ocorreram. Prejuízo que acontece no curto prazo, com a suspensão do serviço, e pode se tornar em uma grande tragédia, como alerta o representante da Integra, consórcio responsável pelos ônibus da capital baiana, Jorge Castro.

"O debate sobre valor do veículo não é o mais importante. O problema é a criminalidade. A sociedade precisa cobrar com mais firmeza sobre a insegurança pública. Até então não morreram motoristas, cobradores, passageiros, transeuntes", pontuou.

Jorge Castro ainda revelou que a frota não conta com serviços de seguradora e que a compra depende de encomenda.

Em reportagem recente do Portal ATARDE, o secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Fabrizzio Muller, revelou que o custo para repor um ônibus queimado é de cerca de R$ 850 mil.

"Esses atos praticados prejudicam o sistema como um todo. As ocorrências de vandalismo impactam no aumento do custo operacional do serviço de ônibus com as despesas decorrentes dos reparos e mais tempo de espera nos pontos. Ou seja, menos vandalismo significa mais viagens oferecidas", afirmou o secretário.



Em nota, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) lamenta a queima de coletivos na cidade e reforça a necessidade de intervenção das autoridades de segurança pública para garantir a ordem e a segurança nas regiões com potencial risco de ataque.

A Semob reitera seu apelo às autoridades de segurança pública para que intensifiquem as ações de patrulhamento e fiscalização, garantindo a proteção dos bens públicos e a segurança dos cidadãos. A secretaria também solicita a colaboração da comunidade para que qualquer ato suspeito seja imediatamente reportado às autoridades.

Ataques

No dia 03 de maio, foram queimados os primeiros ônibus no ano. O fato ocorreu na região de Pernambués, nas proximidades da Avenida Tancredo Neves. Criminosos invadiram os coletivos e, após expulsarem passageiros e rodoviários, atearam fogo.



No dia 31 de maio, um ônibus foi queimado no bairro de São Marcos. Os homens entraram no veículo, retiraram os passageiros e incendiaram o ônibus na Rua Direta. A polícia investiga a ligação do ataque a morte de um homem conhecido como 'Potinha', suspeito de tráfico de drogas na região.

| Foto: Redes Sociais

Em abril, mais um ônibus foi incendiado em Salvador. O ataque foi registrado no dia 27, após homens morrerem durante confronto contra policiais. O veículo foi atingido próximo ao antigo final de linha do bairro de São Cristóvão, na região conhecida como Vila Verde.

Já no dia 12 de junho, o alvo dos criminosos foi um ônibus elétricos que fazia a linha Ilha de São João - Terminal de Pituaçu. A ordem teria partido da facção Comando Vermelho, após confronto que resultou na morte de um homem e apreensão de um fuzil e uma pistola naquela tarde.

| Foto: TV Bahia

O mais recente caso aconteceu no início deste mês, na região da Estrada das Barreiras. O coletivo foi atacado por criminosos e depois incendiado. O grupo roubou um carro antes de tocar fogo no ônibus do transporte público e trocou tiros com policiais militares.