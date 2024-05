Em sete dias, 3 ônibus são incendiados; prejuízo supera R$ 2,5 milhões | A TARDE

Três ônibus já foram incendiados em uma semana em Salvador, gerando um prejuízo que supera a marca de R$ 2,5 milhões. Ao Portal A TARDE, o secretário de Mobilidade informou que o custo para os cofres públicos para repor cada ônibus destruído dessa forma chega, em média, a R$ 850 mil.

"Esses atos praticados prejudicam o sistema como um todo. As ocorrências de vandalismo impactam no aumento do custo operacional do serviço de ônibus com as despesas decorrentes dos reparos e mais tempo de espera nos pontos. Ou seja, menos vandalismo significa mais viagens oferecidas", afirmou o secretário.

Os dois ônibus incendiados nesta sexta e outro no último domingo, 27, em São Cristovão, foram por atos o criminoso. Veículos destruídos com esse ato de vandlaismo, segundo a Semob, não retornam para a operação. Com isso, a população passa a ficar com um veículo a menos na linha em questão e consequentemente o tempo de espera se torna maior.

Prejuízo de cada ônibus custa, em média, R$ 850 mil | Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Relembre os casos dessa semana



Pernambués - Madereira Brotas

Dois ônibus foram incendiados no final da tarde desta sexta-feira na região de Pernambués. Populares invadiram os veículos, retiraram os passageiros e atearam fogo. A ação seria em resposta à operação policial em Pernambués que resultou em dois mortos.

Um veículo era da concessionária Plataforma, que fazia a linha 1673 – Sh. Da Bahia x Fazenda Coutos, e outro da concessionária Ottrans, que operava a linha 1249 - Jd. Santo Inácio x Sh. Da Bahia.

São Cristovão

Já no último sábado, 27, na região de Vila Verde, em São Cristovão, um outro coletivo foi incendiado também como uma resposta à morte de um traficante da localidade.

O ônibus fazia a linha 1389-01 - Estação Mussurunga / Vila Verde x Estação Pirajá.

