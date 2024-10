Mais sete suspeitos por corpos encontrados em Salvador e RMS são presos

- Foto: Divulgação | SSP-BA

A Polícia Militar localizou e prendeu sete suspeitos de terem ligação com os corpos deixados em Salvador e Região Metropolitana, na manhã de quarta-feira, 16. A captura aconteceu já pela noite, em Pernambués, na capital baiana. Antes disso, outros cinco suspeitos de 'descartar' as vítimas nos municípios de Camaçari e Simões Filho já haviam morrido em confronto com as forças policiais, em Candeias.

Segundo apurações do Portal A TARDE, todos seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e estariam envolvidos com homicídios e queimas de ônibus. Na ação, quatro fuzis, cinco revólveres, coletes balísticos e munições foram apreendidos.



A ação foi realizada pela 1ª CIPM, com apoios do BOPE e da RONDESP Central, os criminosos se entregaram, após invadir uma residência. Com eles foram apreendidos quatro fuzis calibres 7,62 e 5,56, duas pistolas, carregadores, farta munição, coletes balísticos e drogas.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), no grupo foram identificados criminosos que atuam no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, e na localidade de Areia Branca, município de Lauro de Freitas.

Cinco suspeitos mortos

Horas antes, no final da tarde de quarta-feira, equipes da 10ª CIPM e da RONDESP RMS alcançaram um grupo suspeito de abandonar corpos de rivais nas cidades de Simões Filho e Camaçari.

Cinco criminosos entraram em confronto com os militares, acabaram atingidos, foram socorridos, mas não resistiram. Cinco revólveres, munições e drogas foram apreendidos.

Equipes da Polícia Militar ampliaram as ações contra facções em Salvador e na RMS. Informações sobre grupos criminosos podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).