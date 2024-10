Fugitivo da Bahia é preso vivendo como empresário no Pará

Ação aconteceu na quarta - Foto: Divulgação

Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Civil do Pará alcançaram e prenderam um detento que fugiu do presídio de Feira de Santana, na Bahia, no ano de 2022. A captura ocorreu na quarta-feira, 16.

Segundo apurações do Portal A TARDE, o homem foi identificado como João Antônio Santos de Oliveira, mas assumiu a identidade de João Vitor dos Santos e morava na cidade paraense de Igarapé-Açu, se passava por empresário e chegou a abrir novas contas bancárias com o nome ilegal.

João Antônio Santos de Oliveira assumiu o nome de João Vitor dos Santos | Foto: Divulgação

Durante campana, o criminoso que responde a processo por latrocínio (roubo seguido de morte) foi capturado. Ele passará por audiência de custódia no Pará.