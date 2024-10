Polícia confirma que traficantes presos planejaram ataque em Pernambués

Bandidos planejavam atacar uma facção rival - Foto: Foto: Léo Moreira / Ag. A Tarde

A operação conjunta entre a Polícia Militar e a Rondesp Central, realizada na quarta-feira, 16, no bairro de Pernambués, em Salvador, resultou na captura de sete traficantes e evitou uma possível onda de terror e mortes na região.

Segundo o major Carlos Castro, durante uma coletiva de imprensa nesta quinta, no Quartel do Comando-Geral da PMBA, o grupo criminoso planejava ataques sangrentos contra uma facção rival, com o intuito de tomar o comando do tráfico local. A ação colocaria moradores da região em meio a um fogo cruzado.

“A informação é de que eles queriam fazer ataques na localidade, e nós chegamos e conseguimos interromper e ter essa ocorrência exitosa”, contou.

De acordo com o relato de Leandro Burgos, Major da 1ª CIPM, uma denúncia contra os bandidos foi essencial para que os agentes conseguissem desarticular o esquema criminoso, pois a polícia surpreendeu os marginais, que voltaram atrás com a invasão.

Bandidos estavam armados com fuzis | Foto: Foto: Léo Moreira / Ag. A Tarde

“Dobramos ações e conseguimos alcançar o grupo de indivíduos que pretendia atentar contra a vida do grupo rival e nesse instante eles acabaram efetuando disparos de fogo contra os policiais militares. Houve um confronto e em seguida eles empreenderam fuga e adentraram um imóvel, fazendo um morador como refém”, disse o major Leandro Burgos.

Após cerca de cinco horas de negociações com o BOPE, os criminosos se renderam e liberaram o morador. “Todas as vidas foram preservadas, inclusive a dos sete perpetradores e a do refém, e assim conseguimos lograr êxito em mais essa missão”, finalizou.

O perfil dos meliantes

Um fato curioso sobre o grupo criminoso que foi preso em Pernambués é que os meliantes eram muito jovens, na faixa de 18 anos, e sem nenhuma passagem pela polícia.

Inclusive, um dos sete bandidos capturados era menor de idade. Ele foi apreendido junto com os outros comparsas.

| Foto: Foto: Léo Moreira / Ag. A Tarde

Durante a ação também foram apreendidos quatro fuzis de calibres 7,62 e 5,56, pistolas, coletes balísticos, munições e drogas.

O grupo foi identificado como membros de bondes que atuam em Tancredo Neves, em Salvador, e em Areia Branca, em Lauro de Freitas.