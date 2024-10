Incêndios a ônibus podem refletir na tarifa, diz secretário da Semob

Fabrizzio Muller, titular da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob) - Foto: SHIRLEY STOLZE

Dezoito ônibus novos com ar-condicionado foram entregues na garagem G3 da OTTrans, localizada em Campinas de Pirajá, em Salvador, nesta quinta-feira, 17. A medida acontece em meio à suspensão do serviço de transporte público em cinco bairros da capital, por causa da onda de violência nas regiões.

À imprensa, o titular da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, comentou sobre os riscos de violências nos bairros que estão sem o serviço de ônibus. Ele destacou que a situação afeta diretamente a comunidade mais vulnerável da cidade que faz uso frequente do transporte público.

“É um fato que acaba trazendo prejuízos, transtornos para toda a comunidade que utiliza o transporte público, normalmente a comunidade mais vulnerável da cidade que precisa se deslocar para cumprir os seus compromissos de trabalho e de estudo. Esse é sempre o último recurso que é feito, que é retirada determinados atendimentos em algumas áreas já conflagradas. É uma questão muito preventiva para que não haja mais dano não só ao patrimônio, que é importante, mas também para segurança dos rodoviários que trabalham e dos próprios moradores que utilizam o sistema de transporte urbano”, ressalta.

O titular da Semob pontua ainda, que o prejuízo dos ônibus pode refletir no valor da tarifa futuramente e, consequentemente, afetar a população.

“O prejuízo não é da Prefeitura porque é uma concessão pública, os investimentos são feitos pelos concessionários. Se você tem uma necessidade maior de renovação de frota ou de reposição de equipamentos isso acaba refletindo de alguma forma no valor da tarifa. Então eu diria que o prejuízo para população é duplo, às vezes, porque perde o ônibus que está ali e quando vai repor isso pode refletir na tarifa”, explica.

Assim como o Sindicato dos Rodoviários da Bahia (Sindirodoviários) afirmou ao Portal A TARDE, Muller confirmou que São Gonçalo do Retiro pode ser o primeiro bairro a retomar o serviço de transporte público.

“Existe já uma previsão do retorno desse transporte, principalmente no bairro da Paz, São Gonçalo, que são os pontos que estão há mais dias sem esse serviço. A gente está com equipes em todos os bairros, da Semob, da diretoria do sindicato, representante das concessionárias, da Polícia Militar. O nosso objetivo é retornar o mais rápido possível. Claro que é necessário sentir um pouco da temperatura do local, sempre chegam informações de manifestações que poderão acontecer. Hoje mesmo tem uma informação de uma manifestação lá no São Gonçalo”, concluiu.