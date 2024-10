Banhista morre após ser atropelado por lancha em Camburiú

Praia Central, em Balneário Camboriú, Santa Catarina - Foto: Divulgação | Prefeitura de Balneário Camboriú

Uma lancha que navegava pela orla da Praia Central, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, atropelou duas pessoas e uma delas morreu na hora. A outra vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde e corre risco de amputação de uma das pernas. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 17.

Na ocasião, muitas pessoas estavam no local. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. As forças de segurança que atenderam a ocorrência não deram informações sobre sobre o condutor da lancha.

O Corpo de Bombeiros, por meio de nota, informou que dois homens estavam tomando banho com boias de natação quando foram atropelados pela lancha. A Capitania dos Portos esteve no local, isolou a área, e conduzirá a investigação do acidente, juntamente com a Polícia Científica.