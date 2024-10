Morre mulher que decapitou o próprio filho na Paraíba

Mulher estava internada desde 20 de setembro - Foto: Reprodução

A mulher que esfaqueou, matou e decapitou o próprio filho, de apenas 6 anos, dentro do apartamento onde morava, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, morreu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, estava internada desde 20 de setembro, data do crime, e apresentou piora em seu quadro clínico.

Segundo relatos de vizinhos, a mulher morava no apartamento havia cerca de um mês e não era uma pessoa conhecida pela vizinhança. Gritos foram ouvidos durante a madrugada. A criança pedia socorro e dizia que amava a mãe e não queria morrer.

Leia mais

>> Gêmeas de 6 anos morrem em intervalo de 8 dias e mãe é presa

>> Mulher é presa após matar grávida e simular parto para ficar com bebê

Quando os policiais chegaram ao local, a mãe do menino estava com uma faca na mão e a cabeça do filho no colo. A PM disse que a mulher teria tentado se matar, mas foi contida pelas equipes e atingida por tiros.

Segundo a perícia, em um dos quartos do apartamento havia um gato agonizando. Além disso, no local foram encontrados vídeos de rituais satânicos de decapitação.