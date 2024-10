Mulher é presa após matar grávida e simular parto para ficar com bebê

Janaína Ferreira Melo, mulher grávida morta em Porto Alegre - Foto: Arquivo pessoal

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, 16, uma mulher de 42 anos suspeita de matar uma grávida para ficar com o bebê dela em Porto Alegre. O nome da vítima é Paula Janaína Ferreira Melo.

De acordo com o G1, a suspeita atraiu a vítima, uma jovem de 25 anos, até o apartamento onde vivia no bairro Mario Quintana, cometeu o assassinato, retirou o bebê da barriga e simulou um parto. O corpo da mãe da criança foi encontrado escondido debaixo de uma cama em um dos quartos do imóvel. O bebê, de 9 meses, não sobreviveu.

O caso começou a ser investigado entre segunda, 14, e terça-feira, 15, depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a suspeita, junto do bebê morto, até o Hospital Conceição.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita conhecia a família da vítima, sabia que ela estava grávida e planejou o crime. "Ela tinha histórico de tentar engravidar e não conseguir. Teria perdido uma criança tempos atrás", diz a delegada.

Sob promessas de presentear a futura mãe com roupas para criança e carrinho, atraiu a vítima até o apartamento na última segunda-feira. Após cometer o assassinato, limpou o cômodo e montou a cena.

A suspeita deve ser indiciada por homicídio, ocultação de cadáver e aborto.