Pelo menos 8 pacientes perdem olho após fazerem cirurgias de catarata

Mutirão ocorreu nos dias 27 e 28 de setembro na Maternidade Dr. Graciliano Lordão - Foto: Divulgação

Um mutirão de cirurgias de cataratas deixou ao menos 8 dos 15 pacientes com complicações e necessitaram retirar o globo ocular. As cirurgias aconteceram na cidade de Parelhas, a 245 km de Natal, no Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada nesta terça-feira (15) pela Secretaria de Saúde.

Leia mais:

>>Nova variante da Covid é encontrada em pacientes no Rio; saiba mais

>>Mais de 250 mil residências estão sem energia após temporal, diz Enel

>>Órgãos com HIV: Diploma de técnica não é reconhecido por Universidade

O mutirão ocorreu nos dias 27 e 28 de setembro na Maternidade Dr. Graciliano Lordão. Foram atendidas 48 pessoas: 20 pacientes no primeiro dia e 28 no segundo.

Das 20 pessoas atendidas na sexta-feira, 27, 15 apresentaram sintomas de endoftalmite, uma infecção ocular causada pela bactéria Enterobacter cloacae.

"Infelizmente, 15 pacientes foram acometidos pela infecção bacteriana. Destes 15, 8 tiveram que retirar o globo ocular, 4 fizeram cirurgia de vitrectomia [substituição de um gel que fica dentro do olho] e 3 seguem sendo acompanhados pelos oftalmologistas", disse o secretário de Saúde do município, Tiago Tibério dos Santos.

Ainda segundo o secretário, foi aberto um inquérito civil público para ouvir as pessoas envolvidas no caso. Representantes da empresa Oculare Oftalmologia Avançada LTDA, contratada pelo município para realizar o mutirão, devem ser ouvidos nesta quarta-feira (16).

Segundo o município, cerca de 330 procedimentos da mesma natureza foram realizados desde maio de 2022, antes do mutirão de setembro. "Apenas nesse tivemos complicações", declarou o secretário.

Por meio de nota, a empresa responsável pleas cirurgias, Oculare Oftalmologia Avançada, afirmou que o mutirão foi conduzido por um oftalmologista experiente", que seguiu protocolos médicos e de segurança exigidos, "visando garantir o sucesso dos procedimentos e o bem-estar dos pacientes".

"Assim que os primeiros casos de complicações foram relatados, a equipe médica prontamente reavaliou todos os pacientes e tomou as medidas necessárias para o tratamento imediato, disponibilizando serviço médico especializado em tempo integral. Os pacientes afetados estão recebendo toda a assistência médica, incluindo tratamento com antibióticos, conforme os melhores protocolos oftalmológicos, bem como submissão à realização de vitrectomia nos casos indicados", informou a empresa.

Ainda de acordo com a nota, amostras biológicas foram coletadas e uma investigação é conduzida pela Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa) para entender o que poderia ter levado às infecções nos pacientes operados.