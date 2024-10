Nova variante da Covid é encontrada em pacientes no Rio; saiba mais

Vacina contra covid - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Pacientes do Rio de Janeiro foram diagnosticados com uma nova variante do vírus da Covid. Batizada de XEC, a derivação da Ômicron estava se espalhando em outros países e foi identificada também no Brasil. Os casos foram identificados pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

De acordo com a Fiocruz, duas pessoas que residiam no Rio de Janeiro (capital) e não viajaram para o exterior recentemente foram os primeiros casos registrados da variante. Os pacientes são homem de 45 anos de idade e uma mulher de 61 anos. Eles tiveram sintomas na segunda semana de setembro.

Leia Mais:

>> Governo Federal decide nesta terça implementação do horário de verão

>> Pix agora vai precisar de 'cadastro especial'; saiba como fazer

A Secretaria Estadual de Saúde informou que os dois pacientes se curaram depois de sintomas leves, parecidos com o de um resfriado. Além disso, dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e do Infogripe, da Fiocruz, não indicam alta nos casos de Covid na cidade.

No final de setembro, a XEC foi classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante sob monitoramento. A linhagem possui mutações no genoma que são suspeitas de afetar o comportamento do vírus e se observam sinais de “vantagem de crescimento” em relação a outras variantes em circulação.