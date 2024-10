Pix agora vai precisar de 'cadastro especial'; saiba como fazer

Sistema Pix - Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Banco Central segue criando mecanismos para aumentar a segurança do Pix, principal forma de pagamentos virtuais do Brasil. A partir de novembro, as duas principais mudanças são relacionadas a um limite nas transações.

A partir de 1º de novembro, fica limitado a R$ 200 o valor das transferências realizadas em um novo dispositivo. Fica também restrito a R$ 1.000 o total diário dos envios a partir dos celulares e computadores não cadastrados nos bancos.

Para realizar movimentações maiores, é necessário cadastrar os aparelhos. A medida vale para celulares ou computadores que ainda sejam desconhecidos pelo sistema bancário.

Em outras palavras: nada muda para os dispositivos que já foram utilizados para as transferências via Pix.

Os novos limites foram implantados para evitar fraudes e golpes, especialmente aqueles onde terceiros acessam contas bancárias através de celulares.

Segundo a instituição, as exigências foram discutidas com especialistas do mercado financeiro e buscam tornar o Pix um meio de pagamento cada vez mais seguro para a população.

"A exigência de cadastro se aplica apenas para dispositivos de acesso que nunca tenham sido utilizados para iniciar uma transação Pix por um usuário específico. O objetivo é dificultar o tipo de fraude em que o agente malicioso consegue, por meio de roubo ou de engenharia social, as credenciais, como login e senha dos clientes", diz o Banco Central, em nota.

Como cadastrar o celular

Já o processo de cadastramento dos celulares nos bancos não sofre alterações e varia entre instituições bancárias.

Em caso de bancos com sede fixa, como Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, pode ser solicitada a ida presencial a alguma agência física.

Já nos bancos virtuais é geralmente solicitado o envio de fotos para análise do banco ou o uso de reconhecimento facial/impressão digital em aparelhos que possuem esta tecnologia.

Em caso de dúvidas, o recomendado é entrar em contato com a instituição bancária através do telefone.