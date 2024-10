Mais de 250 mil residências estão sem energia após temporal, diz Enel

Ainda conforme a concessionária, mais de 1,850 milhão de clientes tiveram a energia restabelecida até a manhã de hoje - Foto: Reprodução

Mais de 250 mil residências ainda estão sem energia após o temporal que atingiu a grande São Paulo na noite de sexta-feira, 11, segundo nota da Enel Distribuição SP, divulgada nesta terça-feira, 15.

Na capital paulista, 147 mil imóveis estão sem luz. Já em São Bernardo do Campo ainda tem 5 mil endereços sem energia e Diadema, 6,5 mil. Segundo a Defesa Civil, sete pessoas morreram na região metropolitana e no interior do estado.

“Nossas equipes seguem trabalhando dia e noite na recuperação da rede elétrica atingida pelas rajadas de vento de até 107 km/h na noite da última sexta-feira. O vendaval provocou danos severos”, disse a

Ainda conforme a concessionária, mais de 1,850 milhão de clientes tiveram a energia restabelecida até a manhã de hoje. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também informou que, até as 6h desta terça-feira, 15, 48 semáforos estavam apagados por falta de energia.

"As equipes de campo estão nas ruas para auxiliar na fluidez do trânsito e na segurança da população", afirmou a CET.

A Prefeitura de São Paulo informou que registrou 386 ocorrências de quedas de árvores até esta segunda-feira. Destas, 49 aguardam a atuação da empresa Enel para que as equipes municipais iniciem o trabalho.



Conforme a Enel, em acordo feito com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a empresa cumprirá o prazo de três dias para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes.

"Para atender casos críticos, a Enel disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares, por exemplo."