Sem energia: 900 mil clientes em São Paulo seguem sem o serviço

A Enel informou neste sábado, 12, que não há previsão de retomada total do serviço - Foto: © Rovena Rosa/Agência Brasil

Após o temporal que atingiu a capital paulista e as cidades da Grande São Paulo, na última sexta-feira, 11, a empresa de energia, Enel informou que cerca de 900 mil clientes continuavam sem energia elétrica até às 8h deste domingo, 13, em matéria divulgada pelo Portal G1.

Ainda de acordo com a concessionária, que atende São Paulo e Região Metropolitana, até as 8h de domingo aproximadamente 1,2 milhão de clientes tiveram o serviço restabelecido.

Muitas áreas de fiação foram destruídas com queda de árvores e telhados, por exemplo, devido ao temporal, por isso a empresa ressalta, "Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede”.

A companhia ainda afirmou que cerca de 1,6 mil técnicos já atuam em campo e pretendem mobilizar o total de 2,5 mil profissionais. "Esse contingente está sendo ampliado com a mobilização de equipes adicionais, além da chegada de técnicos do Rio, do Ceará e de outras distribuidoras”.

Além da capital, cidades do município paulista também foram afetadas com a queda de energia decorrente do temporal, entre elas, São Bernardo do Campo, Cotia e Taboão da Serra.

Guilherme Lencastre, presidente da Enel Distribuição São Paulo, informou neste sábado, 12, que a empresa não tem previsão de retomada total do fornecimento de energia.

Lencastre apontou para os ventos com rajadas de mais de 107,6km/h, que atingiu as cidades da Grande São Paulo, como responsável por afetar as redes de energia e deixar mais de 2,1 milhão de clientes sem energia elétrica.

“Foi a maior ventania desde 1995. 20% da nossa base de clientes foram impactados. Dos nossos 8 milhões de clientes, 1,6 milhão ainda são afetados até agora. Também estamos conversando com concessionárias vizinhas para restabelecer o mais rápido possível”, declarou o presidente da companhia de energia.