760 mil pessoas continuam sem fornecimento de energia em SP

Um forte temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo na última sexta-feira, 11, deixou aproximadamente 760 mil imóveis sem energia elétrica, situação que se mantém pelo segundo dia consecutivo. A concessionária Enel confirmou a continuidade do problema na tarde deste domingo, 13, após o evento climático ter interrompido o fornecimento de energia para mais de dois milhões de clientes.

As áreas mais afetadas incluem vários bairros da zona sul, como Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís, onde cerca de 500 mil residências ainda estão sem eletricidade. A recuperação do serviço tem sido lenta, e a situação gera desconforto para os moradores.

Além da capital, os municípios vizinhos também enfrentam dificuldades. Cotia registra 62 mil clientes sem energia, enquanto São Bernardo do Campo e Taboão da Serra têm, respectivamente, 47 mil e 44 mil imóveis afetados.

A crise energética também teve um impacto no abastecimento de água na Grande São Paulo. A Sabesp, responsável pelo saneamento na região, alertou os moradores sobre a importância do “uso consciente” da água armazenada nas caixas residenciais, já que a interrupção do fornecimento de eletricidade afeta o funcionamento de estações elevatórias e boosters, responsáveis por transportar a água para áreas mais altas.