Turistas encontram sucuri gigante em rio do Brasil; veja vídeo

Um grupo de turistas teve uma experiência inesquecível ao flagrar uma sucuri gigante se refrescando nas águas do Rio Turvo, localizado entre Edéia e Acreúna, a cerca de 151 quilômetros de Goiânia, Goiás. O impressionante encontro aconteceu no último domingo, 6 e foi registrado em vídeo, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

As sucuris, conhecidas por seu hábito semiaquático, são frequentemente encontradas em áreas próximas a rios, lagos e pântanos. Dentre as várias espécies existentes, destacam-se a sucuri-verde, sucuri-amarela, sucuri-de-beni e sucuri-malhada. A sucuri-verde, por exemplo, pode atingir impressionantes cinco metros de comprimento e é uma das maiores serpentes do mundo.

Embora muitas vezes sejam associadas a mitos e temores, as sucuris não possuem veneno. Elas capturam suas presas através de um método conhecido como constrição, envolvendo-se em torno do animal até cortar o fluxo sanguíneo, resultando em uma morte rápida.