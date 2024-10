Mulher que matou os pais e conviveu com os corpos pega prisão perpétua

- Foto: Reprodução YouTube / Sky News

No Reino Unido, uma mulher de 36 anos, identificada como Virginia McCullough, foi sentenciada à prisão perpétua após ser condenada pelo assassinato dos próprios pais. A decisão foi proferida na última sexta-feira, 11, pela Justiça inglesa, que considerou a gravidade dos crimes, apesar de Virginia apresentar distúrbios psicológicos.

Os assassinatos ocorreram em junho de 2019, na cidade de Essex, onde Virginia envenenou seu pai, John McCullough, de 70 anos, utilizando um coquetel de medicamentos prescritos, e esfaqueou sua mãe, Lois McCullough, de 71 anos. Após cometer os crimes, Virginia escondeu os corpos de forma cruel: o pai foi enterrado em uma "tumba improvisada" dentro de um cômodo da casa, enquanto a mãe foi colocada em um saco de dormir e guardada em um armário no andar de cima.

Leia também



>> Mulher é encontrada com as mãos amarradas com fios de telefone

>> Força norte-coreana de prontidão após embates com drones sul-coreanos

>> Preso faz corda com lençóis e foge de hospital onde estava preso

As autoridades prenderam Virginia apenas no ano passado, quatro anos após os assassinatos. Durante a operação policial, a mulher confessou os crimes com indiferença, sugerindo que os agentes deveriam "se animar" por terem prendido o "vilão". O tribunal revelou que os assassinatos foram premeditados, com planejamento que se estendeu por três meses.

Documentos encontrados na residência indicam que Virginia utilizou os salários de aposentadoria e os cartões de crédito dos pais para financiar sua vida, acumulando cerca de £ 140 mil (mais de R$ 1 milhão) em despesas. Dentre essas dívidas, mais de £ 20 mil foram gastos em apostas online. Virginia manipulou seus pais, convencendo-os de que suas dificuldades financeiras eram fruto de ações de golpistas, enquanto ocultava sua própria responsabilidade.

O juiz enfatizou que as mentiras e o medo de ser descoberta foram fatores que impulsionaram Virginia a cometer os assassinatos. A severidade do crime e a traição à confiança dos pais foram determinantes para a imposição da pena máxima