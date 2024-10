Preso faz corda com lençóis e foge de hospital onde estava preso

- Foto: Reprodução / Metropoles

Na madrugada deste domingo (13/10), Hanierlison Costa Rabelo, de 34 anos, fugiu da carceragem do Hospital Regional do Paranoá (HRPA), onde estava internado desde 3 de outubro. Para escapar, o detento utilizou lençóis amarrados como corda e desceu pela janela do último andar do hospital, em uma fuga arriscada.

Hanierlison cumpre pena em regime fechado na Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, por diversos crimes, incluindo roubo, furto e crimes sexuais. Ele estava no hospital recebendo tratamento para uma inflamação no braço esquerdo.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) confirmou a fuga e informou que já iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido. Equipes da polícia foram acionadas e seguem em busca do foragido.