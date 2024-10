Força norte-coreana de prontidão após embates com drones sul-coreanos

- Foto: KCNA/AFP

As unidades de artilharia da Coreia do Norte, localizadas próximas à fronteira com a Coreia do Sul, estão em estado de prontidão para disparos, segundo informações divulgadas pela imprensa estatal norte-coreana neste domingo, 13. O aumento da tensão ocorre após Pyongyang alegar que drones sul-coreanos têm cruzado a fronteira entre os dois países.

Nas últimas semanas, ativistas e desertores na Coreia do Sul enviaram pacotes de ajuda ao Norte e lançaram panfletos criticando o líder Kim Jong Un, o que aumentou as tensões na península. Em resposta, a Coreia do Norte lançou balões repletos de lixo, como cigarros, papel higiênico e fezes, em direção ao Sul. Este tipo de retaliação já havia ocorrido em junho, quando Pyongyang respondeu ao lançamento de balões sul-coreanos contendo pendrives de música K-pop, dólares e propaganda contra o regime.

A escalada de provocações levou o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, a suspender um acordo militar de distensão, assinado em 2018, que tinha como objetivo reduzir as tensões entre os dois países. Naquele período, a relação entre as Coreias era mais estável, e o acordo visava impedir uma escalada militar, especialmente ao longo da zona desmilitarizada que separa os dois países desde o fim da Guerra da Coreia (1950-1953).

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA informou que o porta-voz do ministério da defesa de Pyongyang afirmou que novos drones devem sobrevoar a capital nos próximos dias, e o exército norte-coreano está preparado para agir em resposta a qualquer nova incursão. Na sexta-feira, a Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de ter enviado drones sobre Pyongyang durante a noite, e alertou que uma resposta retaliatória é iminente.