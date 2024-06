Coreia do Norte envia balões com lixo e fezes à Coreia do Sul | A TARDE

A Coreia do Norte enviou uma série de balões com lixo e fezes para o território sul-coreano. A TV estatal norte-coreana KCNA afirmou nesta quarta-feira, 29, que Pyongyang enviará "dezenas de vezes mais" artefatos com o mesmo conteúdo ao país vizinho.

Através da TV estatal, a Coreia do Norte afirmou que os balões são uma retaliação contra campanha de ativistas sul-coreanos que enviam balões ao país vizinho ​​contendo folhetos anti-Pyongyang, alimentos, medicamentos, dinheiro e pen-drives carregados com vídeos de música K-pop e dramas.

Militares sul-coreanos disseram que encontraram resíduos como garrafas de plástico, baterias, peças de sapato e fezes | Foto: Divulgação/Exército da Coreia do Sul

Imagens divulgadas pela imprensa da Coreia do Sul mostram balões brancos amarrados a sacos plásticos com lixo. Os militares do país disseram que encontraram resíduos como garrafas de plástico, baterias, peças de sapato e fezes.



Com a ação da Coreia do Norte, as autoridades sul-coreanas pediram aos moradores que não se aproximem dos balões enviados e que acionem a polícia caso identifiquem um deles.



A Coreia do Sul classificou a atitude dos vizinhos como "desumana" e "vulgar".

