Ônibus com 58 estudantes com destino à Porto Seguro tomba em BR

Ônibus transportava 60 ocupantes no total, sendo 58 passageiros, entre estudantes e monitores e dois motoristas - Foto: Reprodução/CNN

Um ônibus de turismo com 58 passageiros, entre eles estudantes e monitores, que estavam em excursão, sofreu um acidente neste domingo, 13, na BR-418, na cidade de Carlos Chagas, no estado de Minas Gerais. As vítimas foram levadas para hospitais da região com ferimentos leves.

Leia também:

>> Mulher é encontrada com as mãos amarradas com fios de telefone

>> Cão morre após levar choque em fio de média tensão rompido em temporal



De acordo a CNN Brasil, o Corpo de Bombeiros informou que o veículo foi encontrado tombado, ocupando as duas pistas de rolamento, nos dois sentidos da BR. O acidente ocorreu no quilômetro 93, próximo à Fazenda Recanto dos Sonhos e à Mansão do Forro. Equipes do SAMU realizaram o atendimento das vítimas.



O ônibus transportava 60 ocupantes no total, sendo 58 passageiros, entre estudantes e monitores e dois motoristas. O grupo estava em uma excursão saindo da cidade de São Tiago (MG) com destino à Porto Seguro (BA).