Cão morre após levar choque em fio de média tensão rompido em temporal

Corpo do animal ficou mais de 24 horas na rua com o fio energizado - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um cachorro de 10 anos morreu no sábado, 12, após levar um choque ao tocar um fio de média tensão rompido durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo, na sexta-feira, 11.



Cachorro de estimação morava com tutores na capital paulista. Eles revelaram ao portal g1 que o acidente ocorreu durante um passeio pelo bairro. O corpo do animal ficou mais de 24 horas na rua com o fio energizado, gerando indignação por conta da demora da concessionária para desligar a energia da rua. O desligamento da energia só ocorreu apenas às 12h15 deste domingo, 13.

Em nota, a Enel informou que lamenta a morte do animal e que entrará em contato com a família para prestar assistência.



"A Enel Distribuição São Paulo lamenta a morte do cachorro Bartho, ocorrida após o animal entrar em contato com um cabo de média tensão da companhia em Santo Amaro, em função do severo evento climático que afetou a área de concessão. A distribuidora isolou o risco no local e encaminhou uma equipe para realizar os reparos necessários na rede. A empresa acrescenta que entrará em contato com os tutores para oferecer assistência".