Órgãos com HIV: Diploma de técnica não é reconhecido por Universidade

Laboratório PCS Lab Saleme, no Rio de Janeiro - Foto: Fernando Brazão/Agência Brasil

A Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera declarou que não reconhece o diploma de biomédica apresentado pela auxiliar administrativa Jacqueline Iris Bacellar de Assis. O documento, datado de 26 de abril de 2022, alega que a mulher concluiu o curso de Biomedicina na instituição, mas a universidade não encontrou qualquer registro que comprove a emissão do referido diploma.

Jacqueline, que atuava no laboratório PCS Lab Saleme, atualmente sob investigação por emitir exames falsos de HIV no Rio de Janeiro, foi a responsável por assinar um laudo que atestava a ausência do vírus em um dos doadores. “A instituição não emitiu certificado de conclusão de curso de graduação, de qualquer natureza, para Jacqueline Iris Bacellar de Assis”, afirmou a universidade em nota.

Na última segunda-feira, 14 de outubro, Jacqueline foi alvo de uma operação policial. De acordo com informações, ao ser contratada, ela enviou um registro de tela do diploma da Unopar e, além disso, apresentou a carteira profissional com habilitação em patologia clínica.