Investigados por transplantes de órgãos com HIV são alvo de operação

- Foto: Divulgação / PCRJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois homens e procura outros dois envolvidos em uma operação que investiga irregularidades relacionadas a transplantes de órgãos contaminados pelo HIV. Todos os suspeitos têm ligação com o PCS Lab Saleme, laboratório contratado pela Secretaria Estadual de Saúde do RJ (SES-RJ) que liberou órgãos de doadores soropositivos para a fila de transplantes.

Os presos são Walter Vieira, sócio do laboratório e responsável técnico, e Ivanilson Fernandes dos Santos, técnico de laboratório. Ambos são investigados por crimes como falsidade ideológica, associação criminosa e infrações sanitárias. Outros dois suspeitos, Jacqueline Iris Bacellar de Assis e Cleber de Oliveira dos Santos, também técnicos do laboratório, estão foragidos.

Leia também:

>> Vídeo mostra irmãos deixando acidente sem socorrer catador em Itapuã

>> Capitão da PM é espancado em saída de festa na Bahia

>> Homem morre eletrocutado enquanto limpa piscina no interior da BA

Segundo as investigações, o laboratório deixou de realizar testes diários nos reagentes usados para verificar a presença de HIV nos órgãos, passando a fazê-los semanalmente, o que aumentou o risco de erro e contaminação. De acordo com a Polícia Civil, essa mudança foi motivada por uma tentativa de economizar e aumentar os lucros.