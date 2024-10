Caso HIV: Hemorio reavalia amostras de 288 doadores de órgãos

Laboratório PCS Lab Saleme, no Rio de Janeiro - Foto: Fernando Brazão/Agência Brasil

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro informou que uma sindicância interna foi instaurada para punir e identificar os responsáveis pela infecção de seis pacientes transplantados no estado, que contraíram o vírus HIV. Segndo o órgão, 288 doadores estão sendo examinados pelo Instituto Estadual de Hematologia (Hemorio), órgão da Secretaria de Saúde.

“Por necessidade de preservação das identidades dos doadores e transplantados, bem como do encaminhamento da sindicância, não serão divulgados detalhes das circunstâncias”, diz a SES, em nota.

>> Paciente já recebeu falso positivo de HIV em laboratório interditado

>> Ministério decide rever portaria sobre transplantes após infecção

>> Caso HIV: Ministério da Saúde determina novos testes em doadores

Uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados e, imediatamente, foram tomadas medidas para garantir a segurança dos transplantados. “O laboratório privado [PCS Lab Saleme], contratado por licitação pela Fundação Saúde para atender o programa de transplantes, teve o serviço suspenso logo após a ciência do caso e foi interditado cautelarmente. Com isso, os exames passaram a ser realizados pelo Hemorio”, destaca, em nota.

>> Laboratório diz que vai dar suporte aos pacientes infectados com HIV



>> Laboratório que teria examinado doadores infectados com HIV é fechado

A Secretaria está realizando um rastreio com a reavaliação de todas as amostras de sangue armazenadas dos doadores, a partir de dezembro de 2023, data da contratação do laboratório. “Esta é uma situação sem precedentes. O serviço de transplantes no estado do Rio de Janeiro sempre realizou um trabalho de excelência e, desde 2006, salvou as vidas de mais de 16 mil pessoas”, conclui a nota.