Laboratório que teria examinado doadores infectados com HIV é fechado

O laboratório PCS Lab Saleme, responsável pelos exames dos doadores de órgãos contaminados com o vírus HIV, foi interditado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 10. A interdição ocorreu após seis pacientes que receberam órgãos transplantados pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) testarem positivo para HIV. O incidente, considerado inédito no serviço de saúde pública do Brasil, gerou grande preocupação e mobilizou as autoridades.

Localizado próximo ao Calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o PCS Lab Saleme funciona há mais de 50 anos na Travessa Quaresma, onde estão concentradas diversas unidades de saúde. Após a interdição, um aviso foi afixado na porta da clínica, informando que o laboratório estava "em manutenção" e que os resultados dos exames poderiam ser acessados apenas pelo site oficial.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Semus) esclareceu que o contrato do município com o PCS Lab Saleme foi encerrado em fevereiro deste ano, e a administração passou a ser gerida por Organizações Sociais (OS) responsáveis pela atenção básica da rede municipal. No entanto, o contrato entre o PCS e as OSs foi finalizado nesta quinta-feira (11), assim que a Semus recebeu a notificação da interdição cautelar realizada pela Anvisa.

A investigação da Anvisa apontou que o laboratório não possuía os kits adequados para a realização dos exames de sangue, levantando suspeitas de fraude na execução dos testes. Este fator pode ter sido determinante para a contaminação dos órgãos e, consequentemente, dos pacientes transplantados.