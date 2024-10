Anvisa investiga contaminação de pacientes por HIV após transplantes

- Foto: Divulgação/ Governo do Estado do Rio de Janeiro

zA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga, junto a entidades estaduais, municipais, vigilâncias sanitárias e Ministério da Saúde casos de infecção por HIV devido ao transplante de órgãos no Rio de Janeiro.

Conforme apurações da CNN, a prioridade é monitorar os receptores dos órgãos transplantados e acompanhar a realização de novos exames no Hemorio. Ações de prevenção também foram tomadas, como a interdição do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme até a conclusão das investigações.



Em comunicado, a Anvisa indicou que o caso “é uma ocorrência grave” e que trabalha em conjunto com os órgãos citados, em prol da segurança dos transplantes e visa à saúde e o bem-estar coletivo.



De acordo com reportagem veiculada inicialmente pela BandNews FM, seis pessoas contraíram a doença após passarem pelo procedimento.

Dois doadores teriam realizado exame de sangue em um laboratório privado na Baixada Fluminense e os resultados apresentaram falso negativo.

A CNN confirmou que os testes foram realizados pelo laboratório PCS Lab Saleme, que possui sede em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O laboratório foi contratado pela Secretaria de Estado de Saúde para testar os doadores de órgãos. A instituição firmou um contrato pela Secretaria de Estado de Saúde, para a realização das análises com um valor de cerca de R$ 11 milhões. No momento, o acordo encontra-se suspenso.

Segundo a CNN, os infectados já estão cientes e órgãos de outros 288 doadores estão passando por nova testagem no estado.

Em nota enviada à CNN, a SES-RJ informou que uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados.