Quadrilha especializada em assalto a prédios de luxo é desarticulada

Nesta terça-feira, 15, a Polícia Civil do Paraná deflagrou uma operação que resultou na prisão de cinco suspeitos de furtos e roubos em prédios de luxo, com um prejuízo estimado em mais de R$ 50 milhões. O grupo é suspeito de cometer sete crimes em menos de três meses no estado, além de ações em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina.

Imagens divulgadas pela polícia mostram os suspeitos entrando e saindo com facilidade de diferentes condomínios, muitas vezes carregando malas. As investigações, que duraram cerca de um ano, revelaram que os crimes eram realizados praticamente todas as semanas em locais variados.

Os mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil do Paraná, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo na capital paulista. Embora cinco suspeitos tenham sido detidos, outros três com mandados de prisão em aberto ainda não foram localizados. Além disso, foram executados 13 mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, foram apreendidos joias, relógios e outros itens que servirão como provas para o prosseguimento das investigações.