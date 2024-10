Feira vai ofertar mais de 400 vagas de emprego em Salvador e RMS

Para participar, é necessário comparecer com o currículo impresso - Foto: Divulgação

Uma feira da Rede Grau Técnico em parceria com mais de 50 empresas, ofertará mais e 400 oportunidades em mais de uma ação de empregabilidade nas cidades de Salvador e Camaçari.

Para participar, é só comparecer aos locais com um currículo impresso, RG, CPF, comprovante de residência e CTPS. Os atendimentos serão por ordem de chegada. Além das vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz, as pessoas terão acesso a serviços de saúde, empreendedorismo e poderão elaborar o currículo.

Na Capital Baiana, nesta quarta-feira,16, das 9h às 15h, a ação será realizada na sede do Grau Técnico, localizada na Avenida São Cristóvão, nº 1100, próximo à 49ª CIPM e será destinada aos moradores de São Cristóvão, Mussurunga, Jardim das Margaridas, Itapuã, Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho, Cassange, Bosque das Bromélias e Barro Duro.

Já no sábado, 17, das 9h às 15h, a ação vai ocorrer de forma simultânea em Salvador, na Unidade da Grau Técnico localizada na Estrada da Paciência, em Cajazeiras 8, e na cidade de Camaçari, na unidade que fica na Rua do Contorno do Centro Administrativo, próximo a Prefeitura de Camaçari.

Em Cajazeiras, a ação será destinada para os moradores de Águas Claras, Boca da Mata, Cajazeiras, Castelo Branco, Dom Avelar, Fazenda Grande 1/2/3/4, Jardim Nova Esperança, Nova Brasília, Pau da Lima, São Marcos, Trobogy, Vila Canária e Valéria.

No município de Camaçari, a feira de empregabilidade é voltada para as cidades de Lauro de Freitas, Dias D Ávila, Simões Filho, Camaçari, São Sebastião do Passé, Mata de São João, Candeias e Madre de Deus.

Entre as empresas da Grau Técnico, estão a Votorantim Cimentos, Bracell, Grand Palladium Hotel & Resorts e serviços de intermediação como SineBahia, CIEE, IEL e SIMM.