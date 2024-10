Rede atacadista abre 200 vagas de emprego na Bahia

Salário inicial médio é de R$ 1.400 - Foto: Divulgação

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, está com cerca de 200 vagas de emprego abertas na Bahia, em 12 municípios do estado. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 18 de outubro (sexta-feira) e não é exigido tempo mínimo de experiência.

As vagas disponíveis incluem cargos como operador(a) de caixa, operador de cartões, operador de empilhadeira, fiscal de prevenção e perdas, repositor, empacotador e aprendiz. O salário inicial médio é de R$ 1.400.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se cadastrar no site Pandapé e aplicar para as vagas de interesse nesse link.