Fora da Globo, Boninho pede emprego e surpreende com atitude

Boninho pediu emprego em evento - Foto: Divulgação | Globo

Boninho surpreendeu com uma atitude inesperada durante um evento. Após anunciar sua saída da Globo, depois de décadas, o diretor aproveitou a sua participação no Rio Market 2024 para pedir emprego.

Leia Mais:

>>> Globo prepara reality sobre poliamor e recontrata grande estrela

>>> Prestes a sair da Globo, Boninho já tem novo projeto; conheça

>>> Bomba! Globo fará mudança radical no BBB 25 após saída de Boninho

“Aproveitar logo de manhã e pedir emprego. No finalzinho eu tenho aqui alguns cartões, vou passar e quem quiser me empregar, vou adorar”, disse o Big Boss, arrancando risadas e aplausos da plateia, no início da palestra.

Boninho aproveitou a palestra para fazer comentários afiados, com menções ao recente desligamento da Globo, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Splash.

O diretor comentou no evento que as dinâmicas de trabalho mudaram, especialmente com o crescimento das plataformas digitais. Boninho garantiu que a situação tem influenciado diretamente o formato do Big Brother Brasil. “Se a gente tivesse rede social no BBB1, eu estava morto e nem teria feito a segunda edição”, disparou.

O executivo falou que está aberto a novas oportunidades e projetos, mas fez mistério. “Só posso dizer que tenho projetos futuros. É assim que falam, né? Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo. Agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando”, disse.