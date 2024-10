Programação de Dia das Crianças nos shoppings de Salvador e RMS, veja

Shopping Boulevard, em Camaçari oferece banho de espuma em programação especial do Dia das Crianças - Foto: Divulgação

Neste final de semana, especificamente no sábado, 12 de outubro é comemorado nacionalmente, o Dia das Crianças. Alguns locais já iniciaram com programações especiais que seguem ao longo da semana.

Confira as principais atividades e atrações voltadas ao público infantil:

O Shopping Itaigara está com a programação do Dia das Crianças com atividades abertas ao público em funcionamento desde terça-feira, 8 e segue até sexta-feira, 11.



Quinta-feira (10/10): Sessão de animação e pintura com participação de Cláudia Santana, com “As cores do amor” e a “Turminha da Floresta”, a partir das 14h.

Sexta (11/10): Fada encantada distribui balões personalizados pelo shopping e Palmira conta a história “Chapeuzinho no Pelô e depois do sopro do lobo”, também às 14h.

Ainda no bairro Itaigara, o Shopping Paseo promove o evento ‘Parada Divertida’ no sábado, 12, a partir das 15h com animação de personagens e bandinha de fanfarra aberto ao público. A entrada é gratuita.

O funcionamento de lojas, quiosques e a área de recreação, Youplay, acontecerá normalmente das 9h às 20h, e os restaurantes, a partir das 12h.

Já o Shopping Salvador, no Caminho das Árvores, traz um circuito de experiências itinerante da globo com mais de 15 atrações interativas, o gexperience (gex) oferece atrações que combinam realidade virtual e gamificação. O evento começou na última terça-feira, 8, e acontece até domingo, 13.

Um estúdio da Rede Bahia também promete surpreender os visitantes com ações especiais ao longo da exposição.

As sessões são gratuitas para crianças até 5 anos, e dos 6 ao 11 anos os ingressos custam R$5,00 e para os acompanhantes no valor de R$7,00.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial gexperience.com.br/salvador ou em pontos físicos no Salvador Shopping, situados na entrada do circuito (piso L1) e no autoatendimento na ativação da globoplay, localizado no piso G1, próximo à entrada principal (Alameda Salvador).



Ainda no Shopping Salvador acontece o meet & greet exclusivo com “Bento e Totó”, que pela primeira vez vem à região Nordeste para o público de 0 a 6 anos, neste sábado,12, e domingo, 13.

No piso L1 a área de recreação terá também atrações com brinquedoteca, cama elástica, pula-pula e muito mais.

Leia também:

>>> Centro Mundo dos Anjos promove Corrida Inclusiva Infantil

>>> Parque Costa Azul terá evento gratuito de Dia das Crianças

>>> Agenda Cultural Kids: confira dicas do que fazer com a criançada em Salvador

No Salvador Norte, em São Cristóvão, o shopping recebe o circo Maximus com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e o esperado globo da morte com cinco motoqueiros.

O circo está no estacionamento externo e funciona de terça a sexta, às 20h, sábados e domingos, com três sessões: às 16h, 18h e 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou no aplicativo do Salvador Norte.

A programação também inclui uma pista de patinação com ingressos disponíveis no local, a peça gratuita do Sítio do Pica Pau Amarelo, no dia 12 às 15h, a reserva é feita pelo aplicativo do shopping.

Músicas e brincadeiras também gratuitas acontecem com a atração, Tio Paulinho. Outras atrações como Vila Trampolim, Games Station, Play Area e Clubinho Criança e Cia completam as opções recreativas.

O Shopping da Bahia oferece nesse Dia das Crianças uma programação gratuita em parceria com a com a Bandô e muita música, brincadeiras e oficinas criativas.

Neste sábado, 12, das 9h às 22h conta também com a Parada Encantada e personagens da Flávia Godeiro Produções. Já no domingo, 13, a programação vai das 12h às 21h.

Além da programação do Dia das Crianças, o shopping também oferece neste mês inteiro a Celebração de 100 anos da Disney, gratuitamente. Concomitante acontece a Exposição Lembranças Infantis em Papel do Samuel Cruz no 2º piso.

No Shopping Barra, o Barrinha Fashionfaz parte da programação especial do Dia das Crianças, com desfiles sempre durante a tarde a partir desta sexta-feira, 11, até domingo, 13.

O Boulevard Shopping, em Camaçari, também traz uma programação gratuita com gincanas, brinquedos, partidas de futebol de salão e brincadeiras. Um lounge coberto e uma área gourmet também será montado no estacionamento D, para os responsáveis acompanharem as crianças.

Uma arena gamer também será colocada no Espaço Kids com horário de funcionamento das 14h às 18h. A praça de alimentação receberá sessões de Just Dance, para os pequenos dançarem.

A programação voltada ao público infantil se estende até o dia 27 de outubro com muitas brincadeiras e atividades interativas. As lojas do Boulevard Shopping funcionarão normalmente das 9h às 21h e a praça de alimentação fica aberta até às 22h.

Em comemoração a data, o Shopping Center Lapa, lança o “Concurso Karaokê Kids”, evento que visa incentivar o talento das crianças. No dia 12 de outubro, acontecerá uma seletiva, das 15h às 17h, na Praça de Alimentação, localizada no 3º piso.

O concurso é voltado para crianças de 4 a 12 anos, e será dividido em duas seletivas e uma final, marcada para o dia 19 de outubro. Cada responsável poderá inscrever a criança ou adolescente de forma gratuita até o dia 12 de outubro, através do link da plataforma Sympla.

Os três primeiros colocados receberão prêmios em vale-compras que podem ser usados no próprio shopping. O vencedor em primeiro lugar, levará um vale-compras no valor de R$ 1.000, enquanto o segundo e o terceiro colocados ganharão R$ 500 cada.

Em uma programação gratuita, no dia 12 de outubro, a partir das 13h. Tia Leide e personagens comandam brincadeiras, oficinas e contação de histórias, no Palco, no piso L4 do Shopping Piedade.

No local, também tem um parque inflável “Aventura no Fundo do Mar”, que foi inaugurado na última segunda-feira, 7, e segue até o dia 26 de outubro, com tobogã e piscinas de bolinhas, localizado na Praça Central, piso L2. A entrada tem valor inicial de R$ 25 para 20 minutos. Crianças PCD, apresentando a carteirinha, pagam apenas 50% do valor do ingresso.

No Parque Shopping, acontecerá um evento gratuito no LEGO Experience, na Praça Central, no Piso L1, voltado para crianças de 18 meses a 12 anos. Na atração, os participantes terão a oportunidade de montar brinquedos utilizando peças LEGO. Para participar, basta garantir a inscrição no aplicativo do shopping.

No mês das crianças, o Shopping Paralela preparou uma programação especial para toda família. O Parque Temático da Patrulha Canina, oferece piscina de bolinhas, navio com escorregador, caça-palavras e diversas atividades que exercitam o corpo e a mente, ao lado dos personagens das telas.

A atração está localizada na praça I de eventos do Shopping Paralela e funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 22h. Além de domingos e feriados, das 12h às 21h. O parque estará disponível até o dia 27 de outubro.

Os personagens Chase e Marshall estarão no centro de compras para um encontro com as crianças. Já na sexta, 18, sábado, 19, e domingo, 20, a partir das 13h, na praça I de eventos. A entrada é gratuita. O shopping ainda tem opções de lazer como boliche (G1), o Game Station (L2) e a You Play (L2).