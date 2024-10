Noite de Terror: Pernambués sofre com mais uma madrugada de tiroteios

- Foto: Reprodução / Google Street View

Na madrugada desta terça-feira, 15, mais uma noite de intensos tiroteios foi registrada no bairro de Pernambués, em Salvador. A região, que já enfrenta uma escalada de violência devido a disputas territoriais entre as facções criminosas Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV), foi palco de mais um episódio trágico.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo na Rua 28 de Abril. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher morta, vítima dos tiros.

Os agentes isolaram a área e aguardaram a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime. A Polícia Civil será responsável pela investigação da motivação e dos envolvidos no homicídio.