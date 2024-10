Acidente é registrado em Porto Seco Pirajá; 3 pessoas ficam feridas

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um acidente grave ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 15, em Porto Seco Pirajá, na direção do bairro de Castelo Branco. Testemunhas relataram um forte impacto entre os veículos, que resultou em caos no trânsito da região.

De acordo com informações da TV Bahia, três pessoas ficaram feridas, com uma delas em estado grave. Equipes da Transalvador e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local prestando socorro às vítimas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a moto de locação envolvida no acidente, que ficou parcialmente destruída.



As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, que permanecem na área para gerenciar o tráfego.