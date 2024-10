Pai e filho morrem em grave acidente na BR-116

- Foto: Divulgação | PRF

Um grave acidente entre dois carros e uma carreta resultou na morte de duas pessoas, pai e filho, na noite de segunda-feira, 14, na BR-116, em trecho da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas, que eram pai e filho, foram identificadas como José Marcos, de 44 anos, e Mateus, de 7 anos. O acidente aconteceu por volta das 21h20, no km 864, próximo da região conhecida como "Antero".

As vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista. Não há informações sobre a causa do acidente.