Jovem é preso em flagrante tentando passar notas falsas na Bahia

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante ao tentar repassar notas falsas de R$ 100 no comércio local do distrito de Roda Velha, em São Desidério, no oeste da Bahia. A prisão ocorreu após denúncias de comerciantes, que alertaram a Polícia Militar sobre a circulação de cédulas falsificadas na região.

Identificado como Paulino Cardoso da Silva, o jovem foi abordado pelos policiais e, durante a revista, confessou ter adquirido 10 notas falsas de R$ 100 por R$ 300. Ele também admitiu que seu plano era inserir o dinheiro falsificado no comércio local.

Além das cédulas falsas, um celular e uma motocicleta foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de São Desidério, onde Paulino teve sua prisão em flagrante registrada. O caso segue sob investigação.