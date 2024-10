Prazo para resgatar "dinheiro esquecido" em bancos termina nesta quarta

- Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Quem esqueceu quantias em bancos ou instituições financeiras tem esta quarta-feira, 16, para retirar os valores. O saque deve ser realizado exclusivamente pelo Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central.

A plataforma permite que cidadãos, empresas e até falecidos consultem se têm saldo disponível para resgate. Segundo o Banco Central (BC), mais de 32,9 milhões de pessoas (63,01% dos beneficiários) têm menos de R$ 10 a receber. Já 25,32% dos correntistas (13,2 milhões de pessoas) têm valores entre R$ 10,01 e R$ 100.

Apenas 9,88% (5,1 milhões) podem resgatar entre R$ 100,01 e R$ 1 mil, enquanto apenas 1,78% (931,8 mil) têm direito a mais de R$ 1 mil. Vale destacar que esses números consideram todas as contas, já que uma pessoa pode ter mais de uma conta com valores esquecidos.

O SVR foi relançado em março de 2023 e, até o final de julho deste ano, 22.201.251 pessoas conseguiram resgatar valores, representando apenas 32,8% dos 67.691.066 titulares que constam na lista desde o início do programa em fevereiro de 2022.

A mudança nas regras para o recolhimento do “dinheiro esquecido” se deve à sanção da Lei nº 14.973/24, ocorrida em 16 de setembro, que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento. Após o prazo, o governo irá incorporar os saldos ao Tesouro Nacional, e a consulta e o saque só poderão ser realizados novamente após a publicação do segundo chamamento do Ministério da Fazenda no Diário Oficial da União.