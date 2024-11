Jojo Todynho se revolta com críticas e coloca Janja em polêmica

Jojo Todynho comentou críticas por posição política - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho decidiu comentar as recentes polêmicas em que se envolveu e colocou Janja da Silva, esposa do presidente Lula, no meio da confusão.

Durante entrevista ao podcast de Deborah Albuquerque, no YouTube, a famosa falou sobre ter revelado publicamente ser uma mulher de direita. Criticada pela comunidade LGBTQIAPN+ e até excluída de campanha política, a cantora declarou que passou a ser detonada por posar com Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama do Brasil.

"Eu tenho liberdade, se as pessoas tiram foto com a Janja, por que não posso tirar com a Michelle? Qual o problema?", iniciou Jojo Todynho.

Ainda na entrevista, a famosa disparou: "Não sou filiada a ninguém, sou de direita e pronto! Eu não sou afiliada a ninguém. Um monte de coisa, eu poderia usar isso para surfar, já me posicionei, vou pegar medalha para quê? Eu estou falando sobre a minha pessoa, sobre a minha liberdade".

"Ninguém tem que ditar sobre mim, porque eu sou negra ou porque eu sou favelada, eu tenho que ser esquerdista? De onde vocês tiraram isso, que pobre, negro e favelado tem que ser de esquerda? Eu sou o que eu quiser ser", desabafou.

Por fim, a artista disparou: "Todo respeito a ancestralidade, todo respeito a quem passou pela escravidão, mas quando Deus me trouxe a essa terra ele me trouxe livre. Não livre do racismo porque isso nos assola, mas eu nasci fora de qualquer amarra e vocês querem colocar as ideologias de vocês dentro de mim? Não!".