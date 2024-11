Após treta com Jojo Todynho, Xuxa causa com revelação sexual

Xuxa fez novas revelações quentes - Foto: Divulgação | SBT

Xuxa Meneghel surpreendeu novamente com comentários sexuais envolvendo a relação com Junno Andrade, com quem está junta desde 2012. Ela afirmou que o marido é um "tarado".

Leia Mais:

>>> Xuxa é confirmada em projeto do SBT após mágoa com Silvio Santos

>>> Jojo Todynho se irrita e rebate críticas de Xuxa: "Não tem moral"

>>> Xuxa faz revelação sobre fantasia sexual inesperada

Ao canal de Fernanda Gentil, no YouTube, a apresentadora declarou que o músico gosta de ter relações sexuais. "Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas como a minha profissão não deixa. As agendas não batem", disparou a famosa.

Xuxa, que nesta semana se envolveu em polêmica com Jojo Todynho, ainda ressaltou que Junno a surpreendeu quando mandou um nude assim que eles se conheceram.

"Eu falei assim para ele: 'como é o seu material de construção?'. Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com um duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [do órgão sexual]. Eu falei: 'uau! Quando a gente vai se ver?'", disse.

A apresentadora falou a respeito dos planos que tem com Junno Andrade. "Eu falei para ele que depois de 60 anos eu quero fazer muita coisa que eu não fiz. Conhecer lugares que eu não conheci", sinalizou.