Valesca Popozuda defende fim da escala 6x1 e rebate hater: "Fui frentista"

Artista afirmou que a jornada de seis dias de trabalho e um de descanso é prejudicial aos trabalhadores

A cantora Valesca Popozuda foi uma das celebridades que se manifestou em defesa do fim da escala 6x1 de trabalho, tema que dominou as redes sociais no Brasil durante o final de semana.

A artista afirmou que a jornada de seis dias de trabalho e um de descanso é prejudicial aos trabalhadores. "A escala 6x1 prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade e saúde mental, de se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos e tem deputado me falando que a pessoa quer 'vadiar'. É triste", escreveu a cantora em seu perfil no X.

A escala 6x1 é uma escala que prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade e saúde mental, de se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos e tem DEPUTADO me falando que a pessoa quer "vadiar" é triste . — Valesca Popozuda #devoltapragaiola 💋 (@ValescaOficial) November 11, 2024

Nos comentários, a funkeira foi criticada por um internauta que a acusou de defender a proposta sem nunca ter sido CLT, ou seja, ter trabalhado com carteira assinada. A famosa rebateu o crítico e lembrou seu passado como frentista em posto de combustível.

"Aí pau no c* não conhece a minha história, né, pic* mole. Fui frentista seu brocha e trabalhei 6x1. Sei mais que você que não sabe nem lamber a ponta de um grelo, seu mané", escreveu Valesca ao responder o comentário crítico.

Valesca Popozuda trabalhou como frentista em um posto de combustível no Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro, antes de ser cantora. A famosa largou a profissão após se estabelecer como um dos principais nomes do funk feminino no Brasil e até hoje se mantém na carreira artística.