Apenas quatro baianos assinaram PEC pelo fim da jornada 6x1

Apenas quatro deputados baianos assinaram PEC - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

Apenas quatro dos 39 deputados federais baianos assinaram a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que tenta reduzir a jornada dos trabalhadores brasileiros, atualmente no formato 6x1 (redução de 44 horas semanais para 36 horas). A PEC é de autoria da deputada Erika Hilton (Psol-SP).

Os baianos que assinaram até o momento foram Waldenor Pereira (PT), Jorge Solla (PT), Lídice da Mata (PSB) e Alice Portugal (PCdoB); os demais 35 ainda não assinaram a PEC, que precisa de 171 assinaturas para entrar em votação na Câmara dos Deputados.

"Não podemos permitir que isso continue. Vamos lutar por uma jornada de trabalho mais justa, onde o descanso e a vida além do trabalho sejam prioridades", escreveu Alice, co-autora da PEC, em uma publicação nas redes sociais.

"A luta é árdua, mas, assim como na Constituinte, estarei do lado do povo trabalhador", defendeu Lídice em um post no Instagram.

Já Waldenor defendeu que o descanso deve ser um direito de todos os trabalhadores. "Descanso também é direito do trabalhador. A luta dos trabalhadores também é nossa luta", afirmou deputado petista.

Jorge Solla chamou o atual modelo de jornada de trabalho de "exploratório e falho", e afirmou este é o momento do Brasil seguir a linha dos demais países.

"Esse modelo exploratório já se mostrou falho e passou da hora de, assim como tem sido feito em outros países, repensarmos essa lógica do trabalho de forma a preservar aqueles que verdadeiramente são responsáveis por fazer a economia girar: os trabalhadores", escreveu o deputado.

Até o momento, o texto tem 71 assinaturas. Caso alcance o número de 171 deputados, a PEC será votada na Câmara e, se aprovada, passará por outra votação no Senado.