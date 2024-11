Lula se reúne com ministro da Fazenda para discutir corte de gastos

Última reunião do presidente com os ministros terminou sem avanços - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

O presidente Lula (PT)se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tarde desta segunda-feira, 11, no Palácio do Planalto, para tratar sobre o pacote de corte de gastos. Esta é a terceira semana de reunião no governo para debater o assunto.

A princípio, o titular da pasta havia estimado a entrega para a última sexta-feira, 8. Contudo, a última reunião do presidente com os ministros terminou sem avanços.

Entre as mudanças que estão analisadas pelo governo, segundo o jornal O Globo, estão o seguro-desemprego e o abono salarial, gastos que mais crescem depois da Previdência Social e do Benefício da Prestação continuada (BPC).

No fim de semana, o presidente ouviu outros conselheiros sobre o tema e analisou as propostas que estão sobre a mesa, conforme a publicação do periódico.

Uma das propostas que estão sob análise trata sobre o seguro-desemprego. A gestão federal pretende limitar o número de parcelas, que variam entre três e cinco pagamentos, de acordo com o tempo de serviço e ainda fixar como critério de elegibilidade renda de até dois salários mínimos.

Outra ideia que está na mesa do petista refere-se ao 14º salário pago a quem recebe até dois salários mínimos, a proposta com mais força neste momento é reduzir o critério de elegibilidade para um salário mínimo e meio.