Reunião sobre cortes de gastos com Lula reúne Haddad, Rui e Tebet

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio da Alvorada. Brasília - DF - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 4, com os ministros do governo para tratar sobre os cortes de gastos que devem ser feitos ainda neste ano. O projeto será apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que esteve presente no encontro.

O encontro aconteceu em meio às pressões externas que a gestão vem sofrendo para apresentar as medidas de redução das despesas. As tensões repercutem no mercado internacional resultando no aumento da moeda norte-americana que fechou, na semana passada, em R$ 5,87.

Dessa forma, o petista reúne esforços para implementar a medida. O petista chegou a fazer um apelo a Haddad para que cancelasse a sua viagem à Europa, programada para esta semana, para que o ministro se debruce na parte técnica do plano.

A reunião de hoje contou com a participação dos seguintes ministros: Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; Casa Civil, Rui Costa; do Trabalho, Luiz Marinho; da Saúde, Nísia Trindade e da Educação, Camilo Santana.

Os titulares presentes no encontro fazem parte da Junta de Execução Orçamentária (JEO).