Haddad volta a defender taxação dos super-ricos: "Precisamos ter coragem"

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Ministério da Fazenda/ Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu nesta quinta-feira, 24, a última reunião da trilha de Finanças do G20 sob Presidência do Brasil. O encontro de líderes internacionais foi realizada na sede do FMI, em Washington.

Haddad voltou a defender a adoção de um imposto transnacional para os chamados super-ricos. Em discurso de aproximadamente oito minutos, o ministro na necessidade de uma "visão generosa" para a pauta.

“Precisamos ter a coragem de reafirmar uma visão generosa do nosso futuro comum enquanto humanidade, unindo o fim da fome e da miséria, o combate a todas as formas de exclusão social, a chance de prosperidade para todos, e o enfrentamento decidido à crise climática. O desenvolvimento de cada um deve ser visto como uma condição para o desenvolvimento de todos".

Haddad deu as boas-vindas à África do Sul, país que sucederá o Brasil na presidência rotatória do grupo das maiores economias do planeta. Em seu discurso, reafirmou que a busca por uma transição energética e novos modos de produção, com proteção ao meio ambiente, é condição essencial para o futuro da humanidade.