Fazenda diz que outros ministérios tratarão sobre corte de gastos

Após o encontro com o presidente Lula (PT), o Ministério da Fazenda, sob comando de Fernando Haddad, afirmou que "o quadro fiscal do país foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão". A reunião realizada nesta segunda-feira, 4, tratou sobre o corte de gastos.

Em nota, a pasta informou que haverá uma nova rodada de encontros, desta vez, com a Casa Civil, comandada por Rui Costa. O órgão, contudo, não fala quais são os ministérios que deverão participar do ato.

"Nesta terça, 5, outros ministérios serão chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações", afirma a pasta.

Lula se reuniu por três horas com sete ministros e três secretários para discutir corte de gastos. O encontro começou por volta de 16h e terminou às 19h.

Os mininistros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão) e Rui Costa (Casa Civil) participaram do encontro. Eles compõe a Junta de Execução Orçamentária (JEO).

O petista também chamou os ministros de áreas sociais para o encontro: Camilo Santana (Educação). Nísia Trindade (Saúde) e Luiz Marinho (Trabalho).