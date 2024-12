Mansão de Ana Hickmann proibida de ser vendida tem SPA e 9 suítes

Ana Hickmann está tentando vender mansão que morou com ex - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ana Hickmann recebeu a proibição de vender a mansão que possui em Itu, em São Paulo. A apresentadora chegou a colocar o imóvel luxuoso à venda por R$ 40 milhões. A Justiça tomou a decisão em função da briga com o ex-marido, Alexandre Correa, pela divisão dos bens.

A mansão em Itu foi anunciada mobiliada, apenas sem os pertences pessoais da família. Com um terreno de 6.100 m² e uma área construída de 1.600 m², o imóvel possui nove suítes, incluindo uma suíte master de 240 m².

O local em que Ana Hickmann e Alexandre viveram até novembro do ano passado ainda está equipada com SPA, camarim e closet blindado.

A mansão dispõe ainda de duas suítes para hóspedes e diversas comodidades internas, como uma cozinha de 120 m², sala de estar, living, academia, sala de jogos, escritório, brinquedoteca, cinema, adega e um elevador panorâmico.

Na parte externa do terreno estão, entre outras coisas, uma piscina com raia de 25 metros e piscina aquecida com bar molhado, garagem coberta para oito carros e descoberta para dez, um salão de festas para 150 convidados, lago, horta, casa na árvore, canil, área pet e uma casa para caseiros.