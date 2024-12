"Demonização facial": Web detona namorado de Sandy após mudança

Namorado de Sandy surpreendeu com visual - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O namorado de Sandy, Pedro Andrade, surpreendeu os seus seguidores ao mostrar um novo visual. O médico acabou sendo comparado a personagens famosos e criticado pela radicalização.

Andrade apareceu sem barba, deixando apenas um bigode fino. Tudo foi observado em um vídeo em que ele aparece chegando para um dia de trabalho na clínica em que atua.

O médico ainda mostrou a mudança para as pessoas que trabalham com ele e amigos. A atitude acabou deixando muitas pessoas chocadas pela escolha do visual.

"Que horror", declarou uma colega. "Por que você fez isso?", questionou outra pessoa, dando risada. "Que bagulho foi esse? Fez promessa?", questionou outro colaborador.

Na postagem, porém, as críticas foram mais pesadas. “Demonização facial”, escreveu um internauta. “Gostei da sinceridade dos amigos”, riu outro.