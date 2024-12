Luan Santana e Jade Magalhães anunciam nome da filha; veja

O casal fez o anúncio durante a participação de Luan no podcast 'PodPah'. - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Luan Santana, 33, e a influenciadora Jade Magalhães, 31, revelaram, nesta quinta-feira, 21, o nome de sua filha, que está a caminho. O casal fez o anúncio durante a participação de Luan no podcast 'PodPah', onde o cantor explicou como chegaram à escolha.

À espera do primeiro bebê juntos, o casal escolheu o nome Serena para a menina. Durante participação do cantor no podcast, Luan Santana explicou a decisão.



“Serena eu gosto porque é um adjetivo também, além de um nome. Tem tudo a ver com a gente”, afirmou Luan. A inspiração para o nome veio da tenista norte-americana Serena Williams. "Fiquei com isso na cabeça. Quando a gente está procurando nome, a gente vê nome em tudo ao nosso redor", comentou.

O cantor também compartilhou que o casal passou por uma lista com vários nomes antes de tomar a decisão final, incluindo opções como Clara e Charlotte. De acordo com Luan, o casal queria algo simples e forte, sem optar por nomes considerados "enjoativos" ou excessivamente sofisticados. "A gente quis um nome que realmente fosse forte, que resumisse a gente", disse.

Jade, que está no sétimo mês de gestação, espera o primeiro filho do casal, que está junto há 12 anos. A gravidez foi anunciada em julho, e agora o casal se prepara para a chegada da filha.

Confira o trecho: