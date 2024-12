Dívida de Lucas Lima ameaça levar ex-marido de Sandy ao despejo, diz jornalista

Justiça enfrentou dificuldades para localizar e intimar Lucas - Foto: Reproducão | Instagram

Uma dívida de quase R$ 3 mil em condomínio colocou o músico Lucas Lima no centro de uma polêmica judicial envolvendo seu apartamento em Campinas, São Paulo. Durante seis meses, as taxas do imóvel não foram pagas, e o condomínio chegou a solicitar a penhora para possível leilão do bem.

Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, a Justiça enfrentou dificuldades para localizar e intimar Lucas, levantando a possibilidade de que ele sequer estivesse ciente da situação. O alerta do condomínio era claro: ou o débito seria quitado, ou o imóvel poderia ser levado à leilão.

Paralelamente às especulações, o ex-marido de Sandy foi visto em um momento descontraído com seu filho, Theo, de 10 anos, durante um show da banda Linkin Park no Allianz Parque, em São Paulo. Porém, os rumores de um possível despejo continuaram ganhando força nas redes sociais e veículos de comunicação.

Em entrevista ao portal LeoDias, Lucas Lima finalmente esclareceu os fatos, negando qualquer risco de perder o apartamento. "A construtora estava mandando os boletos para um e-mail que eu não uso mais. Há algumas semanas, fui contatado por carta sobre o caso e resolvi a burocracia. Ou seja, já 'tava' tudo resolvidinho", afirmou o músico.