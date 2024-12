Em Salvador, Cauã Reymond revela novos projetos na Bahia: “Curiosidade”

Segundo Cauã, em cada novo empreendimento ele consegue colocar um pouco mais do seu estilo de vida - Foto: Eric Amorim | Divulgação

Considerado um dos principais galãs da televisão brasileira da atualidade, o ator Cauã Reymond conversou com o Portal A TARDE sobre a sua veia empreendedora. O artista esteve em Salvador na última terça-feira, 19, para visitar as obras de um empreendimento na Avenida Paralela que leva o conceito do seu lifestyle.

O global contou que essa sua nova faceta surgiu “um pouco por acidente”. “Assim como foi minha carreira de ator. Surgiu na volta de uma viagem a Dubai, para onde eu tinha ido fazer uma campanha de moda com a Jojo Todynho. E o Marcus Araújo, nosso sócio, nos abordou e falou sobre a possibilidade de levar meu estilo de vida [para um novo projeto], eu não levei muita fé. E hoje, três anos depois, a gente já tem seis empreendimentos pelo Brasil”, revelou.

Segundo Cauã, em cada novo empreendimento ele consegue colocar um pouco mais da sua digital, estilo de vida e da sua busca por uma vida saudável. “[...] Nesses últimos três anos vem surgindo muita coisa”, contou.

O ator também falou sobre o que o motiva e ajuda a conciliar a carreira de ator com outros projetos. “Tem uma coisa na minha personalidade, eu sou muito curioso. Eu me meto nos territórios onde eu estou aprendendo. Eu acho que essa minha curiosidade junto com esse desejo e vontade de caminhar para frente, me dá as ferramentas para poder estar entrando em territórios novos, com humildade sempre, aprendendo com quem sabe”, completou.